Зокрема, днями співак показав рідкісні кадри з нареченим. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку MELOVIN.
Костянтин Бочаров опублікував фото з бойфрендом Петром Злотею, зроблені в ліфті. Крім того, опублікував відео з заручин та поділився кадрами, де вони з партнером та друзями проводять час разом.
MELOVIN ще показав світлину з великим букетом червоних троянд, які Петро подарував йому під час пропозиції. У своєму телеграм-каналі артист зазначав, що в букеті була 501 троянда.
Що відомо про нареченого MELOVIN?
- Петро – військовослужбовець з позивним "Матадор". Він долучився до ЗСУ на початку повномасштабного вторгнення, коли йому було 20 років. У вересні цього року чоловіку виповнилося 24 роки.
- Спершу Петро у війську працював кухарем, та згодом перевчився і став бойовим медиком.
- Він планує стати пластичним хірургом, тому паралельно ще вступив на медичний факультет. Крім того, Злотя в соцмережах часто проводить збори на допомогу побратимам.