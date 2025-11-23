Про це виконавець повідомив на своїй сторінці в інстаграмі, передає 24 Канал.

Не пропустіть Син Лесика розчулив архівним фото з батьком після його смерті

Пропозицію артисту зробив парамедик Збройних Сил України Петро Злотя. Він освідчився просто в центрі Києва з великим букетом червоних троянд.

На Майдані, де Україна виборювала свободу, я обрав свою. Любов не питає дозволу. Я сказав "так". ЛГБТ-люди – не ідеологія, не організація. Вони – наші друзі, наші рідні, наші захисники, наші українці. Ті самі, хто поруч у бою, у волонтерстві, у житті,

– написав MELOVIN.

Щоправда, подробиць про тривалість стосунків пари наразі немає. MELOVIN раніше не розповідав, що зустрічається з військовим.

У коментарях під публікацією фанати написали чимало привітань для пари.