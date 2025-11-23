Син музиканта, Олег Турко, показав зворушливе архівне фото з батьком. Пише 24 Канал з посиланням на його інстаграм-сторінку.

На світлині Олег ще маленький сидить на гойдалці, а поруч стоїть його молодий батько, одягнений у майку та джинси.

Синові Лесика нині 37 років – він народився 5 вересня 1988 року, як вказано на його сторінці в фейсбуці. Цією фотографією Олег зворушливо вшанував пам'ять батька. Світлину він опублікував під пісню Лесика "Привіт, чувак".

І таке відчуття, що ти поруч зі мною. Що то було кіно і нема того болю. І на фото читаю по твоєї очах "Привіт, чувак",
– звучать у треку проникливі рядки.

Лесик Турко з сином / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про смерть Лесика?

  • У травні 2024 року артисту зробили складну операцію на серці й до осені він проходив реабілітацію.
  • В грудні Олег Турко виступив на концерті Наталії Бучинської у Львові, проте раптово знепритомнів – у нього сталася зупинка серця.
  • Пізніше медики повідомили, що в організмі артиста знайшли чималу кількість токсичних речовин.
  • Рідні припускають, що Лесика могли навмисно отруїти. Дружина Олега Ірина навіть подавала заяву до поліції щодо можливого замаху на життя музиканта, проте правоохоронці не відкрили провадження через нестачу доказів.
  • Також відомо, що у Лесика був діагностований стеноз аортального клапана, через що йому знадобилася термінова операція. Його стан залишався складним.
  • Точну причину смерті Олега Турко наразі не розголошують.