Син музиканта, Олег Турко, показав зворушливе архівне фото з батьком. Пише 24 Канал з посиланням на його інстаграм-сторінку.
На світлині Олег ще маленький сидить на гойдалці, а поруч стоїть його молодий батько, одягнений у майку та джинси.
Синові Лесика нині 37 років – він народився 5 вересня 1988 року, як вказано на його сторінці в фейсбуці. Цією фотографією Олег зворушливо вшанував пам'ять батька. Світлину він опублікував під пісню Лесика "Привіт, чувак".
І таке відчуття, що ти поруч зі мною. Що то було кіно і нема того болю. І на фото читаю по твоєї очах "Привіт, чувак",
– звучать у треку проникливі рядки.
Лесик Турко з сином / Скриншот з інстаграм-сторіс
Що відомо про смерть Лесика?
- У травні 2024 року артисту зробили складну операцію на серці й до осені він проходив реабілітацію.
- В грудні Олег Турко виступив на концерті Наталії Бучинської у Львові, проте раптово знепритомнів – у нього сталася зупинка серця.
- Пізніше медики повідомили, що в організмі артиста знайшли чималу кількість токсичних речовин.
- Рідні припускають, що Лесика могли навмисно отруїти. Дружина Олега Ірина навіть подавала заяву до поліції щодо можливого замаху на життя музиканта, проте правоохоронці не відкрили провадження через нестачу доказів.
- Також відомо, що у Лесика був діагностований стеноз аортального клапана, через що йому знадобилася термінова операція. Його стан залишався складним.
- Точну причину смерті Олега Турко наразі не розголошують.