Сьогодні журналістка Марія Панчишин розповіла, що Лесика насправді отруїли. Про це вона написала на своїй сторінці у фейсбуці, передає Show 24.

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У грудні Лесик пережив клінічну смерть. Офіційно – зупинка серця. Але це не була кардіологія. І не хвороба. І навіть не випадок. В організмі виявили токсичні речовини. Це стало причиною… Його отруїли. І не просто отруїли, а зробили це дуже цинічно, аби після смерті могти ще й очорнити,

– повідомила Марія Панчишин.

Панчишин зазначила, що лікарі таких випадків не бачили, тому прогнози щодо відновлення Лесика були дуже обережними. Однак, як наголосила журналістка, музикант "почав повноцінно повертатися до життя".

Та нас спіткала ще одна біда. Під час планового огляду виявилося, що організм не витримав такої дози токсичних речовин і у Лесика почався стеноз аортального клапана. Тому йому потрібна термінова операція, вартістю понад 30 тисяч доларів,

– розповіла журналістка.

Важливо! Редакція Radio UA Chicago відкрила збір коштів на допомогу Лесику, також банку відкрила дружина музиканта Ірина Турко. Номер картки банки – 4441 1111 2927 0447.

Марія Панчишин повідомила, що Лесика отруїли / Скриншот з фейсбуку

Дружина Лесика про стан його здоров'я

Марія Панчишин підкреслила, що Лесик – не просто хороший музикант та людина, але й патріот, адже з початку повномасштабного вторгнення пішов на фронт. Ірина Турко подякувала усім небайдужим, які підтримала її чоловіка ще в грудні минулого року. Жінка повідомила, що на нього чекає ще одна операція.

Зараз наслідки постреанімаційних дій і найголовніше отруєння дали ускладнення на аортальний клапан. Стеноз клапана. Зрощення двох стулок. Наступна операція. Надія ще є. Він має жити,

– сказала дружина Лесика.

Ірина додала, що відкривати провадження щодо замаху на життя Лесика відмовилися. Проте наголосила, що вони будуть боротися.