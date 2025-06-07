Сегодня журналистка Мария Панчишин рассказала, что Лесика на самом деле отравили. Об этом она написала на своей странице в фейсбуке, передает Show 24.

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В декабре Лесик пережил клиническую смерть. Официально – остановка сердца. Но это не была кардиология. И не болезнь. И даже не случай. В организме обнаружили токсичные вещества. Это стало причиной... Его отравили. И не просто отравили, а сделали это очень цинично, чтобы после смерти мочь еще и очернить,

– сообщила Мария Панчишин.

Панчишин отметила, что врачи таких случаев не видели, поэтому прогнозы по восстановлению Лесика были очень осторожными. Однако, как отметила журналистка, музыкант "начал полноценно возвращаться к жизни".

Но нас постигла еще одна беда. Во время планового осмотра оказалось, что организм не выдержал такой дозы токсичных веществ и у Лесика начался стеноз аортального клапана. Поэтому ему нужна срочная операция, стоимостью более 30 тысяч долларов,

– рассказала журналистка.

Важно! Редакция Radio UA Chicago открыла сбор средств в помощь Лесику, также банку открыла жена музыканта Ирина Турко. Номер карты банка – 4441 1111 2927 0447.

Мария Панчишин сообщила, что Лесика отравили / Скриншот из фейсбука

Жена Лесика о состоянии его здоровья

Мария Панчишин подчеркнула, что Лесик – не просто хороший музыкант и человек, но и патриот, ведь с начала полномасштабного вторжения ушел на фронт. Ирина Турко поблагодарила всех неравнодушных, которые поддержала ее мужа еще в декабре прошлого года. Женщина сообщила, что его ждет еще одна операция.

Сейчас последствия постреанимационных действий и самое главное отравления дали осложнения на аортальный клапан. Стеноз клапана. Сращение двух створок. Следующая операция. Надежда еще есть. Он должен жить,

– сказала жена Лесика.

Ирина добавила, что открывать производство по покушению на жизнь Лесика отказались. Однако подчеркнула, что они будут бороться.