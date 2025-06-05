Актриса отметила, что находится в плохом состоянии. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Натальи Денисенко.

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Так, выяснилось, что звезда оказалась под капельницей.

Плачу и думаю как актриса: надо посмотреть, как течет слеза и как я выгляжу в состоянии "полный пипец", и делаю вид, что "все ок", чтобы потом сыграть в кино,

– поделилась актриса.

Наталка Денисенко показалась под капельницей / Скриншот из инстаграм-сторис

В то же время других подробностей, на момент написания материала, о состоянии здоровья актрисы пока не было.

Заметим, также недавно в больнице оказалась еще одна знаменитость. Надя Дорофеева показалась под капельницей.