Актриса отметила, что находится в плохом состоянии. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Натальи Денисенко.
Не пропустите Никаких ограничений между нами нет, – известный певец заинтриговал заявлением об отношениях с Тиной Кароль
Наталка Денисенко смутила поклонников. Она выставила инстаграм-сторис из больницы.
Актриса отметила, что находится в плохом состоянии. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Натальи Денисенко.
Не пропустите Никаких ограничений между нами нет, – известный певец заинтриговал заявлением об отношениях с Тиной Кароль