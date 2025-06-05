Акторка зазначила, що перебуває в поганому стані. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Наталки Денисенко.

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Так, з'ясувалося, що зірка опинилась під крапельницею.

Плачу і думаю як акторка: треба подивитися, як тече сльоза і який я вигляд маю в стані "повний пипець", і вдаю, що "все ок", щоб потім зіграти в кіно,

– поділилась акторка.

Наталка Денисенко показалась під крапельницею / Скриншот з інстаграм-сторіс

Водночас інших подробиць, на момент написання матеріалу, про стан здоров'я акторки поки не було.

Зауважимо, також нещодавно в лікарні опинилась ще одна знаменитість. Надя Дорофєєва показалась під крапельницею.