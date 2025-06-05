Дорофєєва опублікувала фото, ймовірно, з лікарняної палати. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на її інстаграм-сторінку.

Не пропустіть Три наркози за місяць: у блогерки Юлі Верби почалися ускладнення після підтяжки грудей

В сториз Надя Дорофєєва поділилась фото, на якому лежить на ліжку, ймовірно, в лікарняній палаті. Співачка сфотографувала свою руку, до якої приєднана система крапельниці. Водночас подробицями вона не поділилась.

Посипалась дівчинка,
– коротко підписала світлину Дорофєєва.

Надя Дорофєєва під крапельницею / Скриншот з інстаграму співачки

Які зірки нещодавно повідомили про проблеми зі здоров'ям

  • Блогерка-мільйонниця Юля Верба зробила підтяжку грудей. Однак після операції в дівчини почалися ускладнення, тож знову довелося пережити хірургічне втручання.

  • У фронтмена норвезького попгурту A-ha Мортена Наркета діагностували хворобу Паркінсона. Вокаліст вже переніс дві операції на мозку: у червні та грудні 2024 року.

  • Британська співачка Джессі Джей повідомила, що у неї виявили рак молочної залози.

  • Акторка Катерина Вишнева розповіла, що перенесла три операції в онкологічному центрі: у 2011, 2023 та 2024 роках. У неї виявили пухлини. Наразі жінка не видаляла молочні залози, попереду ще одна операція.