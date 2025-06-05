Дорофєєва опублікувала фото, ймовірно, з лікарняної палати. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на її інстаграм-сторінку.

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В сториз Надя Дорофєєва поділилась фото, на якому лежить на ліжку, ймовірно, в лікарняній палаті. Співачка сфотографувала свою руку, до якої приєднана система крапельниці. Водночас подробицями вона не поділилась.

Посипалась дівчинка,

– коротко підписала світлину Дорофєєва.

Надя Дорофєєва під крапельницею / Скриншот з інстаграму співачки

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