Про це Верба розповіла у своєму телеграм-каналі, передає Show 24. Вона поділилась з підписниками подробицями.

До слова Блогерка Юля Верба зробила пластичну операцію грудей і розповіла про ускладнення

Юля Верба розповіла, що вранці 4 червня у неї почалося ще одне ускладнення.

І я ж робила в гарній клініці, один з кращих хірургів в країні… Знаєте, не десь в підвалі за 2000 доларів… І я з однією цицькою все добре, а з іншою щось не складається,

– написала вона.

Юлі Вербі зробили операцію / Фото з телеграм-каналу блогерки

Дівчина також прикипіла фото, де видно, що в неї на корсеті рідина. Два тижні тому була така ж сама ситуація.

Мені знову робили наркоз і щось там чистили… Я так надіялась, що таке вже не повториться,

– додала Юля Верба.

В інстаграмі Верба зазначила, що за місяць пережила три наркози.

В Юлі Верби почалося ускладнення після операції / Фото з телеграм-каналу блогерки

Юля Верба перенесла три наркози за місяць / Фото з телеграм-каналу блогерки

Зауважимо, що Юля Верба наважилася зробити підтяжку грудей після вагітності та грудного вигодовування. Річ у тім, що бюст втратив форму. Блогерка народила доньку у вересні минулого року.

Раніше ми повідомляли, що співачка Олена Тополя перенесла операцію на грудях, адже у неї виявили пухлини.