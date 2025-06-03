Верба поділилась з підписниками в інстаграмі, що зробила підтяжку грудей, передає Show 24. Блогерка пояснила, чому наважилась на операцію.

Не пропустіть У мене були пухлини, – Олена Тополя вперше зізналась про операцію на грудях

Юля Верба розповіла, що після пластичної операції грудей у неї почалося ускладнення. Блогерка зізналась, що ніколи в житті не почувалася так погано фізично.

Я була дуже позитивно налаштована, не боялась ні наркозу, ні реабілітації, нічого… Я завжди до всього дуже позитивно та легко налаштована, але я просто не могла уявити, що мене чекає,

– зізналась вона.

Юля Верба зробила підтяжку грудей / Фото з інстаграму блогерки

Чому Юля Верба зробила підтяжку грудей

Верба пригадала, що з 16 років мала четвертий розмір грудей. Під час вагітності та грудного вигодовування бюст втратив форму. Блогерка ніколи не хотіла робити операцію грудей, бо вони були великими й пружними.

Але коли прийшло молоко, я офігіла. І коли молоко пішло, я офігіла ще раз,

– додала Юля Верба.

Для довідки! Юля Верба вперше стала мамою у вересні минулого року. У блогерки та її коханого Костянтина народилася донечка, яку вони назвали Розою.

Юля зробила підтяжку грудей місяць тому. Протягом реабілітації блогерку підтримував її коханий Костянтин. Дівчина зізналась, що їй було настільки погано та боляче, що навіть не могла самостійно ходити в туалет.