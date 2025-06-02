Олена Тополя зізналась, що з 2007 року в неї виявили пухлини. Співачка могла постійно стежити за ними, але вирішила звільнитись від цього та перенесла операцію. Про це пише Show 24 з посиланням на "Тур зірками".

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У мене були досить давно певні пухлини, я їх прибрала і прибрала зайве, що мені не треба було. Тепер я щаслива та вільна від всіляких біопсій,

– вперше розповіла Олена Тополя.

Виконавиця пояснила, що саме задля свого здоров'я вона вирішила наважитися на хірургічне втручання. Це допомогло їй звільнитися від зайвих хвилювань.

"Через стан здоров'я (була операція на грудях, – Show 24) і підкореговано естетично після того, як все було порізано. Ця історія тягнулася ще з 2007 року. Воно ставало гірше певною мірою. Я розуміла, що можна було регулярно за цим слідкувати, але мене це обтяжувало. Бо думки постійні й при гормональних стрибках це відчувається. Я хотіла від цього звільнитися – я це зробила", – підсумувала Олена Тополя.

Додамо, у 2021 році співачка Надя Дорофєєва зізналась, що певний час тому перенесла операцію з видалення пухлини у молочній залозі. Вона приховувала це від фанів і всіляко маскувала шрам. Але згодом вирішила висвітлити це публічно та підняти тему жіночого здоров'я.