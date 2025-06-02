Елена Тополя призналась, что с 2007 года у нее обнаружили опухоли. Певица могла постоянно следить за ними, но решила освободиться от этого и перенесла операцию. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на "Тур звездами".

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У меня были достаточно давно определенные опухоли, я их убрала и убрала лишнее, что мне не надо было. Теперь я счастлива и свободна от всевозможных биопсий,

– впервые рассказала Елена Тополя.

Исполнительница объяснила, что именно ради своего здоровья она решилась на хирургическое вмешательство. Это помогло ей освободиться от лишних волнений.

"Из-за состояния здоровья (была операция на груди, – Show 24) и подкорректировано эстетически после того, как все было порезано. Эта история тянулась еще с 2007 года. Оно становилось хуже в определенной степени. Я понимала, что можно было регулярно за этим следить, но меня это тяготило. Потому что мысли постоянные и при гормональных скачках это чувствуется. Я хотела от этого освободиться – я это сделала", – подытожила Елена Тополя.

Добавим, в 2021 году певица Надя Дорофеева призналась, что некоторое время назад перенесла операцию по удалению опухоли в молочной железе. Она скрывала это от фанов и всячески маскировала шрам. Но впоследствии решила осветить это публично и поднять тему женского здоровья.