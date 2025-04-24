В интервью Славе Демину Вадим поделился, что познакомился с Еленой в Запорожье, информирует Show 24. На тот момент певице было 15 лет, а продюсеру – 26.

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Вадим Лисица и Елена Тополя начали сотрудничать. Продюсер решил переехать в Киев, чтобы строить карьеру в столице. Девушка тогда закончила школу и думала, куда двигаться дальше.

Елена поехала в Киев на учебу, а Вадим – на работу. Через некоторое время у них появились чувства друг к другу. Жена Лисицы с детьми осталась в Запорожье. Мужчина ездил к семье раз в неделю. Продюсер хотел, чтобы жена переехала к нему, из-за чего они ссорились.

Первые три года наших отношений (с Еленой Тополей – Show 24) – это был фейерверк. Это был такой ядерный реактор, потому что на этих отношениях построился артист. На этих отношениях построился я как продюсер. Она меня мотивировала делать невозможные вещи. Я ее также мотивировал делать невозможные вещи,

– вспомнил Вадим Лисица.

По словам продюсера, отец говорил ему, что это "некрасивая история". Он говорил Вадиму, что нужно как-то решать ситуацию, чтобы жена и дети меньше всего пострадали. Впоследствии супруги развелись.

Интервью с Вадимом Лисицей: смотрите видео онлайн

Вадим Лисица и Елена Тополя разошлись

Через некоторое время Вадим Лисица и Елена Тополя разошлись. Продюсер понял, что певица хочет строить карьеру, поэтому нужно ставить точку в отношениях. Мужчина признался, была ли у него обида.

"Я закончил отношения с женой, от которой у меня двое детей, и ушел к другой девушке. А тут с другой девушкой я заканчиваю отношения, потому что она не хочет их. Типа я и там ничего не имею, и здесь ничего не имею. Развалил отношения с детьми – ну, условно. Хотя это не так, но все равно. Это моя ответственность. То есть вся эта история вернулась мне бумерангом, прилетела мне между глаза. Поэтому это не обида. Это просто непонимание ситуации – как так произошло и почему, что пошло не так", – признался продюсер.

Сейчас Лисица и Тополь не общаются. По словам продюсера, певица пишет ему только тогда, когда ей что-то нужно. Он добавил, что им "не о чем разговаривать".

Напомним, ранее Елена Тополя призналась, что больше не сможет родить детей.