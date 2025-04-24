В інтерв'ю Славі Дьоміну Вадим поділився, що познайомився з Оленою у Запоріжжі, інформує Show 24. На той момент співачці було 15 років, а продюсеру – 26.

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Вадим Лисиця та Олена Тополя почали співпрацювати. Продюсер вирішив переїхати до Києва, аби будувати кар'єру у столиці. Дівчина тоді закінчила школу і думала, куди рухатися далі.

Олена поїхала до Києва на навчання, а Вадим – на роботу. Через деякий час у них з'явилися почуття одне до одного. Дружина Лисиці з дітьми залишилася в Запоріжжі. Чоловік їздив до сім'ї раз на тиждень. Продюсер хотів, аби дружина переїхала до нього, через що вони сварилися.

Перші три роки наших стосунків (з Оленою Тополею – Show 24) – це був феєрверк. Це був такий ядерний реактор, тому що на цих стосунках побудувався артист. На цих стосунках побудувався я як продюсер. Вона мене мотивувала робити неможливі речі. Я її також мотивував робити неможливі речі,

– пригадав Вадим Лисиця.

За словами продюсера, батько говорив йому, що це "негарна історія". Він казав Вадиму, що потрібно якось вирішувати ситуацію, аби дружина та діти найменше постраждали. Згодом подружжя розлучилося.

Інтерв'ю з Вадимом Лисицею: дивіться відео онлайн

Вадим Лисиця та Олена Тополя розійшлися

Через деякий час Вадим Лисиця та Олена Тополя розійшлися. Продюсер зрозумів, що співачка хоче будувати кар'єру, тому потрібно ставити крапку у стосунках. Чоловік зізнався, чи була у нього образа.

"Я закінчив відносини з дружиною, від якої у мене двоє дітей, і пішов до іншої дівчини. А тут з іншою дівчиною я закінчую відносини, бо вона не хоче їх. Типу я і там нічого не маю, і тут нічого не маю. Розвалив відносити з дітьми – ну, умовно. Хоча це не так, але все одно. Це моя відповідальність. Тобто вся ця історія повернулась мені бумерангом, прилетіла мені між очі. Тому це не образа. Це просто нерозуміння ситуації – як так відбулося і чому, що пішло не так", – зізнався продюсер.

Зараз Лисиця та Тополя не спілкуються. За словами продюсера, співачка пише йому лише тоді, коли їй щось потрібно. Він додав, що їм "немає про що розмовляти".

Нагадаємо, раніше Олена Тополя зізналась, що більше не зможе народити дітей.