Родом Дорофєєва із Сімферополя. У 10 років почала займатись вокалом і брала участь у різних конкурсах. А вже у 2004 році виступала на "Чорноморських іграх". Як розвивалась кар'єра Дорофєєвої, що відомо про "любовний чотирикутник" і як змінилась співачка, читайте у матеріалі Show24.

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Кар'єри співачки та зміна іміджу

У 15 років дівчина прийшла та взяла участь у телепроєктах "Караоке на майдані" та "Шанс", де посіла друге місце.

Надя Дорофєєва на проєкті "Шанс": дивіться відео онлайн (гортайте допис праворуч)

Співачка ненадовго стала солісткою російського гурту "МЧС", навчалась у Москві, але вже у 2008 повернулась до Києва та випустила перший сольний альбом "Маркиза". У 2010 році Надя Дорофєєва стає солісткою гурту "Время и Стекло".

Надя Дорофєєва у складі дуету "Время и Стекло" / Фото з соцмереж

Перший сингл "Так выпала Карта" одразу став популярним.

"Время и Стекло" – "Так выпала Карта": дивіться відео онлайн

Цікаво, що цей проєкт не завжди був успішним. Їхня популярність коливалась, але все ж колектив залишив неабиякий слід в українському шоубізнесі.

Надя Дорофєєва та Позитив / Фото з інстаграму співачки

Варто відзначити й те, що у Дорофєєвої упродовж всієї кар'єри змінювався імідж. Це стосувалось як кольору волосся і зачісок, так і макіяжу та стилю одягу.

Як змінювалась Надя Дорофєєва / Фото з інстаграму співачки

Цікаво, що кліп на пісню "Имя 505" за три місяці після виходу переглянули 30 мільйонів разів. Станом на сьогодні, на ютубі налічується понад 272 мільйони переглядів.

"Время и Стекло" – "Имя 505": дивіться відео онлайн

У 2016 році співачка стає тренеркою на дитячому шоу талантів, дебютує в кіно, озвучує мультфільм, запускає лінію одягу. Цікаво, що Надя з Позитивом також стають тренерами шоу "Голос. Діти", а пізніше Дорофєєва бере участь у "Танцях з зірками".

Надя Дорофєєва та Євген Кот – Вальс ("Танці з зірками"): дивіться відео онлайн

У 2018 виконавиця знялась у фільмі "Я, ти, він, вона", а вже наступного року у "Время и Стекло" виходить перший україномовний сингл.

"Время и Стекло" – "Дим": дивіться відео онлайн

У 2020 році "Время и Стекло" розпадається й дає останні концерти Україною. Обидва виконавці починають роботу над сольними проєктами.

До слова, окрім "Время и Стекло" було ще чимало гуртів і зірок, які не поступались популярністю 10 років тому.

Особисте життя

У 2011 році співачка познайомилась з Володимиром Дантесом. Молоді люди одразу сподобались одне одному, а виконавець був переконаний, що дівчина стане його майбутньою дружиною. Через тиждень після знайомства вони почали жити разом, а через три місяці Дантес освідчився. Каблучку він зробив із дроту від шампанського. Ще через пів року артист повторив спробу з освідченням, але цього разу все зробив так, як заведено.

Через 4 роки пара відгуляла весілля, адже раніше їм бракувало коштів для святкування.

Надя Дорофєєва і Дантес / Фото з інстаграму співачки

У 2022 році подружжя шокувало новиною про те, що вони розлучаються. За деякий час з'ясувалось, що Дорофєєва перебуває у стосунках з ресторатором та блогером Мішею Кацуріним. Натомість Володя закохався у його дружину – Дашу Кацуріну.

У червні 2023 року співачка вдруге вийшла заміж. Церемонія була доволі скромна у колі найближчих і найрідніших людей. Надя обрала весільну сукню від TG Botanical й оригінальну довгу фату від The Coat.

Надя Дорофєєва та Міша Кацурін / Фото з інстаграму співачки

У співачки часто цікавляться темою материнства. Раніше Надя Дорофєєва зізнавалась, що важко думати про вагітність з таким щільним графіком та кількістю стресу. Це і є причини, чому вона ще не стала мамою. Однак із новим обранцем вони планують стати батьками.

Як сьогодні живе Надя Дорофєєва

З початком повномасштабного вторгнення зірка перейшла на українську мову. Крім того, до цієї великої трагедії Дорофєєва була аполітичною, за що їй сьогодні соромно.

Зараз артистка випускає україномовні треки, також була тренеркою двох нових сезонів "Голосу країни", що вийшли під час великої війни. Дорофєєва бере участь у благодійних заходах і підтримує збори на допомогу ЗСУ.