Зараз їхня творчість змінилася, наприклад дуетів "Время и Стекло" і "Потап и Настя" вже немає. Однак Надя Дорофєєва та Позитив продовжують виступати сольно та тішити шанувальників прем'єрами. А от Потап та Настя Каменських зіпсували свою репутацію під час повномасштабного вторгнення, пише 24 Канал.

"Время и Стекло"

Гурт "Время и Стекло" – перший музичний проєкт продюсерського центру MOZGI Entertainment, який створили Потап та його колишня дружина Ірина Горова. Надя Дорофєєва та Позитив презентували свою першу пісню у 2010 році, вона отримала назву "Так выпала карта". Однак шалену популярність дуету приніс інший сингл – "Имя 505", який був випущений навесні 2015 року. Наразі кліп має понад 270 мільйонів переглядів на ютубі.

У березні 2020 року гурт випустив кліп на пісню "Навсегда/Никогда", а незабаром стало відомо, що колектив припиняє своє існування. Дует вирушив у прощальний тур Україною, який звершився великим концертом у Києві. Тепер Надя Дорофєєва та Позитив виступають сольно, однак продовжують спілкуватися.

Зараз Надя Дорофєєва – одна з найуспішніших українських співачок, яка випускає хіт за хітом. 22 листопада 2024 року вона дала свій перший сольний концерт у Палаці Спорту, а вже 12 квітня виступить "на біс".

Кар'єра Позитива також розвивається, однак останнім часом увага ЗМІ та шанувальників більше прикута до його особистого життя. Річ у тім, що у січні цього року стало відомо, що у музиканта та його дружини, танцівниці Юлії Сахневич, народилася донечка. Подружжя назвало дівчинку Марією.

Позитив та Юлія Сахневич з донькою Марією / Фото з інстаграму музиканта

"Потап и Настя"

Протягом багатьох років дует "Потап и Настя" був неймовірно популярним. Їхня співпраця почалася з пісні "Не пара", яка в результаті стала однією з найпопулярніших у колективу. Серед інших хітів є такі: "Чумачечая весна", "На РаЁне", "Крепкие орешки", "Все пучком", "Стиль собачки", "Бумдиггибай", "Край ми э ривер" та інші.

Раніше їхні треки лунали на дискотеках по всій Україні, а зараз Потап здебільшого фігурує у скандалах, через що інколи "дістається" і Насті Каменських. У 2017 році вони заявили, що ставлять дует на паузу.

Під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну Потап відсиджується за кордоном. За цей час він потрапляв у кілька скандалів та втратив любов українських фанів. Репер остаточно осоромився, коли дав своє перше велике інтерв'ю за три роки російському журналісту Юрію Дудю, через що вкотре нарвався на критику.

Про Настю Каменських в українському шоубізнесі зараз майже не згадують. Співачка розвиває свою кар'єру на латиноамериканському ринку, проте значних успіхів поки не добилася.

Quest Pistols Show

Quest Pistols Show – ще один гурт, під пісні якого 10 років тому і раніше люди відривалися на дискотеках. Протягом 2014-2016 років колектив випустив кілька хітів: "Санта Лючия", "Мокрая" (фіт з Monatik), "Непохожие". Під час повномасштабного вторгнення Росії проти України вони переклали на українську мову одні зі своїх найпопулярніших пісень: "Ти неймовірна", "Я твій наркотик", "Він поруч" та випустили нові: "Божевільна", "Хто ми є".

Макс Барських

Макс Барських – артист, якого слухали мільйони 10 років тому та який залишається популярним і зараз. Були часи, коли його треки звучали всюди: "Хочу танцевать", "Подруга ночь", "Давай займемся любовью" та багато інших. Одну зі своїх найпопулярніших пісень, "Тумани", співак переклав на українську під час великої війни.

Зараз Макс Барських продовжує займатися творчістю та допомагає Україні. Однак тепер він співає пісні англійською та українською мовами. Цікаво, що нещодавно артист "почистив" свій інстаграм, видаливши всі дописи. А на головному фото тепер надпис "I am open too much" ("Я занадто відкритий").

Макс Барських видалив дописи в інстаграмі / Скриншот з інстаграму

Звісно, зірок, які були популярні 10 років тому, є ще чимало. У матеріалі ми зібрали одних із найвідоміших представників українського шоубізнесу того часу, імена яких можна почути й зараз.