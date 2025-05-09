Крім того, вона розсекретила, хто ще з її рідних захищає Україну на фронті. Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал Раміни Есхакзай.

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Так, з'ясувалося, що рідний брат Ольги Фреймут самостійно прийняв рішення вступити до ЗСУ.

Я на нього навіть в якийсь момент злилась. Ну що він не міг тої повістки дочекатися? Він воює, а нам хвилюватися. Особливо маму шкода. Вона дуже мужньо тримається. У неї немає якихось там негативних думок, але я розумію, що вона не може заснути. Нервує дуже,

– розповіла телеведуча.

Ольга додала, що Микола служить в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони.

Йому дуже вдається, і я бачу, коли з ним спілкуюся, що в нього якийсь інший вираз обличчя з'явився. Коли ти от виглядаєш ніби живеш за призначенням. Я тепер розумію, що по-іншому бути не могло. Він так вирішив, і я поважаю його вибір,

– зазначила знаменитість.

Вона також поділилась, що на фронті перебуває її двоюрідний брат і дядько.

Три воїни в сім'ї. Я шлю їм найкращі побажання, молитви й стоїчно вірю, що я на це не можу впливати, тільки можу вірити в те, що поруч з ними будуть мудрі командири і вони будуть під опікою наших предків,

– наголосила телеведуча.

Інтерв'ю з Ольгою Фреймут: дивіться відео онлайн

Зауважимо, напередодні стало відомо, що режисер "Чорного ворона" мобілізувався до ЗСУ.