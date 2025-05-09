Про розлучення Ілони Гвоздьової з чоловіком стало відомо з реєстру розгляду судових справ, передає Show 24. Інформація швидко поширилась в пресі, однак пара ще не давала коментарів з цього приводу.

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Позов про розірвання шлюбу подала до суду в Києві саме Ілона Гвоздьова. Її заява надійшла ще 19 березня, а через 5 судів відкрили провадження. Суд розглядатиме справу 4 липня.



Ілона Гвоздьова розлучається з чоловіком / Скриншот з сайту судових справ

Останнім часом на сторінці хореографині все менше спільних фото з чоловіком. У період повномасштабної війни вже виникали чутки про розлучення пари. До того ж Ілона Гвоздьова зізнавалась, що у них бувають складні періоди.

"У всіх нас зараз бувають непрості періоди в житті, бо постійний стрес та хвилювання позначаються на всьому й на всіх. Але ми намагаємося обходити гострі кути та знаходити спільну мову", – коментувала танцівниця.

Що відомо про шлюб Ілони Гвоздьової

Ілона Гвоздьова та Іван Хомячук познайомилися у Києві, де вона навчалася. Пара познайомилась на станції метро. Відтоді вони почали спілкуватися.

У 2009 році у них зав'язалися стосунки, а через 5 років закохані одружилися. У них народилося двоє дітей – Валерія та Домінік.



Ілона Гвоздьова з чоловіком / Фото з інстаграму Ілони Гвоздьової