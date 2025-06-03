Верба поделилась с подписчиками в инстаграме, что сделала подтяжку груди, передает Show 24. Блогерша объяснила, почему решилась на операцию.

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Юля Верба рассказала, что после пластической операции груди у нее началось осложнение. Блогерша призналась, что никогда в жизни не чувствовала себя так плохо физически.

Я была очень позитивно настроена, не боялась ни наркоза, ни реабилитации, ничего... Я всегда ко всему очень позитивно и легко настроена, но я просто не могла представить, что меня ждет,

– призналась она.

Юля Верба сделала подтяжку груди / Фото из инстаграма блогера

Почему Юля Верба сделала подтяжку груди

Верба вспомнила, что с 16 лет имела четвертый размер груди. Во время беременности и грудного вскармливания бюст потерял форму. Блогер никогда не хотела делать операцию груди, потому что она была большой и упругой.

Но когда пришло молоко, я офигела. И когда молоко ушло, я офигела еще раз,

– добавила Юля Верба.

Для справки! Юля Верба впервые стала мамой в сентябре прошлого года. У блогера и ее возлюбленного Константина родилась дочь, которую они назвали Розой.

Юля сделала подтяжку груди месяц назад. В течение реабилитации блогера поддерживал ее любимый Константин. Девушка призналась, что ей было настолько плохо и больно, что даже не могла самостоятельно ходить в туалет.