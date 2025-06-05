Об этом Верба рассказала в своем телеграм-канале, передает Show 24. Она поделилась с подписчиками подробностями.

К слову Блогерша Юля Верба сделала пластическую операцию груди и рассказала об осложнениях

Юля Верба рассказала, что утром 4 июня у нее началось еще одно осложнение.

И я же делала в хорошей клинике, один из лучших хирургов в стране... Знаете, не где-то в подвале за 2000 долларов... И я с одной сиськой все хорошо, а с другой что-то не складывается,

– написала она.

Юле Вербе сделали операцию / Фото из телеграм-канала блогерши

Девушка также прикрепила фото, где видно, что у нее на корсете жидкость. Две недели назад была такая же ситуация.

Мне снова делали наркоз и что-то там чистили... Я так надеялась, что такое уже не повторится,

– добавила Юля Верба.

В инстаграме Верба отметила, что за месяц пережила три наркоза.

У Юли Вербы началось осложнение после операции / Фото из телеграм-канала блогерши

Юля Верба перенесла три наркоза за месяц / Фото из телеграм-канала блогерши

Заметим, что Юля Верба решилась сделать подтяжку груди после беременности и грудного вскармливания. Дело в том, что бюст потерял форму. Блогерша родила дочь в сентябре прошлого года.

Ранее мы сообщали, что певица Елена Тополя перенесла операцию на груди, ведь у нее обнаружили опухоли.