Новину про хворобу Мортена Гаркета повідомили сьогодні на офіційному сайті A-ha, передає Show 24. 65-річний вокаліст розповів, що "без проблем прийняв діагноз".

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Досі про стан Мортена Гаркета знали всього кілька людей з його найближчого оточення.

Частина мене хотіла це розкрити. Як я вже казав, визнання діагнозу не було для мене проблемою; мене зупиняла моя потреба в тиші та спокої, щоб працювати. Я намагаюся зробити все можливе, щоб запобігти занепаду всього мого організму. Це складний баланс між прийманням ліків та управлінням їх побічними ефектами,

– сказав Гаркет.

Для довідки! Хвороба Паркінсона – хронічне неврологічне захворювання, що повільно прогресує, притаманне людям старшого віку, особливо тим, які хронічно отримували травми центральної нервової системи.

Мортен Гаркет переніс дві операції на мозку

Вокалісту A-ha доведеться жити з хворобою Паркінсона до кінця життя. Однак ліки та операції на мозку, які зробили у відомій клініці Mayo (США), "пом'якшили вплив його симптомів".

У червні 2024 року Мортену Гаркету провели нейрохірургічну процедуру, під час якої електроди були глибоко імплантовані в ліву частину мозку. Вони підключені до невеликого пристрою, що схожий на кардіостимулятор та розміщений під шкірою верхньої частини грудної клітки, який посилає електричні імпульси через електроди в мозок. Це називається глибокою стимуляцією мозку. В грудні 2024 року вокалісту провели аналогічну процедуру на правій частині мозку. Обидві операції пройшли успішно.

Зазначається, що Гаркет все ще може водити машину, однак у нього є проблеми з голосом. Водночас артист підкреслив, що має й інші захоплення, які є великою частиною його життя.