З нагоди дня народження батька Мадонна поділилась фотографіями з ним на своїй сторінці в соціальній мережі X, передає Show 24. Співачка також привітала Сільвіо Чікконе з 94-річчям.

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Мадонна показала дві фотографії з батьком. На першому фото співачка стоїть поряд із Сільвіо Чікконе, який сидить за столом та куштує торт, ззаду видно різноколірні повітряні кульки. На другій світлині чоловік позує сам на вулиці.

Він пережив багато війн і багато втрат у своєму житті. І він досі має почуття гумору та сильне бажання щоранку вставати з ліжка і насолоджуватися своїм днем на максимум. Щоразу, коли люди запитують у мого батька, коли він збирається йти на пенсію, його відповідь завжди однакова: "Їду, поки колеса не відваляться!",

– написала Мадонна.

Що відомо про сім'ю Мадонни

Як пише People, Мадонна – одна із шести дітей, які народилися в Сільвіо Чікконе та Мадонни Луїзи. Матір співачки померла 1 грудня 1963 року від раку молочної залози у 30-річному віці. Артистці було 5 років.

Другу дружину батька Мадонни звати Джоан. У них народилося двоє дітей: Дженніфер та Маріо.

В інтерв'ю TIME співачка розповідала про близькі стосунки з батьком. Пізніше, у 1989 році, Мадонна зізналась журналу Rolling Stone, що їй було важливо, щоб Сільвіо Чікконе пишався нею.