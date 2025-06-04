По случаю дня рождения отца Мадонна поделилась фотографиями с ним на своей странице в социальной сети X, передает Show 24. Певица также поздравила Сильвио Чикконе с 94-летием.

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Мадонна показала две фотографии с отцом. На первом фото певица стоит рядом с Сильвио Чикконе, который сидит за столом и пробует торт, сзади видно разноцветные воздушные шарики. На второй фотографии мужчина позирует сам на улице.

Он пережил много войн и много потерь в своей жизни. И он до сих пор имеет чувство юмора и сильное желание каждое утро вставать с постели и наслаждаться своим днем на максимум. Каждый раз, когда люди спрашивают у моего отца, когда он собирается уходить на пенсию, его ответ всегда одинаковый: "Еду, пока колеса не отвалятся!",

– написала Мадонна.

Что известно о семье Мадонны

Как пишет People, Мадонна – одна из шести детей, родившихся у Сильвио Чикконе и Мадонны Луизы. Мать певицы умерла 1 декабря 1963 года от рака молочной железы в 30-летнем возрасте. Артистке было 5 лет.

Вторую жену отца Мадонны зовут Джоан. У них родилось двое детей: Дженнифер и Марио.

В интервью TIME певица рассказывала о близких отношениях с отцом. Позже, в 1989 году, Мадонна призналась журналу Rolling Stone, что ей было важно, чтобы Сильвио Чикконе гордился ею.