Олег в новом интервью подробно рассказал о том, что именно их связывает с Тиной. Он признался, комфортно ли им сотрудничать и вспомнил свою реакцию на сюрприз от певицы. Сообщает Show 24 со ссылкой на OBOZ.UA.

Интересно Вместе уже 57 лет: Юрий Рыбчинский впервые за долгое время показался с женой на публике

Так, Shumei поделился, что ему комфортно и приятно работалось с Тиной Кароль.

Она словно живет в музыке. Интересно наблюдать, как она ее чувствует, слышит. Может зайти в студию и сходу, без дополнительных репетиций, записать очень качественный трек,

– отметил артист.

По словам Олега, у них с Кароль хорошие отношения, однако назвать их близким было бы преувеличением.

Я стараюсь не беспокоить, потому что она человек занятой. У нее свои дела, у меня – свои. Но если нуждаюсь в совете, то могу написать. Никаких ограничений в общении, как мне кажется, между нами нет. Однако это не означает, что я каждый день ей что-то пишу или отправляю,

– отметил певец.

Он также рассказал о том, как Тина Кароль устроила ему сюрприз на концерте во Львове. Фаны предполагали, что это было спланировано, но Олег признался, что действительно не знал, что Тина приедет.

Это был маленький концерт, где я отнюдь не ожидал увидеть Тину в зрительном зале,

– поделился исполнитель.

Заметим, недавно Тина Кароль призналась, готова ли к новым отношениям.