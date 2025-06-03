22 мая Юрий Рыбчинский отпраздновал юбилей – 80-летия. По этому случаю во Дворце "Украина" состоялся большой концерт, который посвятили дню рождения поэта. Это мероприятие Рыбчинский посетил с женой, пишет Show 24 со ссылкой на "Вікна СТБ".

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Юрий Рыбчинский уже 57 лет состоит в браке с женой Александрой. Женщина призналась, что быть в отношениях с поэтом – это постоянный труд.

Это бесконечный труд. Непредсказуемый. Он сам никогда не знает, какой следующий момент будет для него. Единственное, что ни одна минута не проходит без работы,

– рассказала Александра Рыбчинская.



Как сейчас выглядит жена Юрия Рыбчинского / Скриншот с видео

Сын супругов, Евгений Рыбчинский, добавил, что мама всегда заботилась о быте и атмосфере дома.

"Он никогда не убирал в квартире. Это все делала мама. Она создавала ту атмосферу, в которой его гений смог реализоваться", – сказал поэт.

Юрий и Александра Рыбчинские поженились 1 апреля 1969 года. В конце того же года у пары родился сын. Как рассказывал поэт, в то время Александра работала тренером по художественной гимнастике, поэтому Евгений фактически рос в спортивном зале. Но впоследствии тоже выбрал творческий путь и стал поэтом и композитором.

В этом году Юрий и Александра Рыбчинские отпраздновали 56 годовщину брака.