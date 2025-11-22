Хома присвятив Лесику зворушливий допис в інстаграмі. Про це повідомляє 24 Канал.

Михайло Хома опублікував чорно-білу фотографію Лесика. Співак дивиться в сторону і тримає гітару.

Лесик… Пам'ятатиму тільки світлі моменти: музику, сцени, роки праці разом. Це те, що залишиться назавжди. Сили й миру твоїм рідним пройти через цей біль. Світла тобі пам'ять, Лесик,

– написав Хома.

Зауважимо, що Михайло вже вранці висловився з приводу смерті Турка. "Сумна новина. Світла пам'ять, Лесику. Співчуття близьким", – лаконічно написав він у сториз.

