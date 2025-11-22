Хома присвятив Лесику зворушливий допис в інстаграмі. Про це повідомляє 24 Канал.

Михайло Хома опублікував чорно-білу фотографію Лесика. Співак дивиться в сторону і тримає гітару.

Лесик… Пам'ятатиму тільки світлі моменти: музику, сцени, роки праці разом. Це те, що залишиться назавжди. Сили й миру твоїм рідним пройти через цей біль. Світла тобі пам'ять, Лесик,
– написав Хома.

Зауважимо, що Михайло вже вранці висловився з приводу смерті Турка. "Сумна новина. Світла пам'ять, Лесику. Співчуття близьким", – лаконічно написав він у сториз.

Лесик (Олег Турко) помер: головне

  • Про смерть Лесика сьогодні вранці повідомила журналістка Марія Панчишин. У травні 2024 року він переніс складну операцію на серце, а в грудні на концерті Наталії Бучинської в чоловіка зупинилося серце.

  • Згодом стало відомо, що Турка отруїли. Організм співака не витримав такої дози токсичних речовин, внаслідок чого в Лесика почався стеноз аортального клапана. Йому потрібна була термінова операція.

  • Причину смерті ексучасника гурту DZIDZIO наразі не розкрили. Йому було 58 років.

  • Окрім Михайла Хоми, пам'ять Лесика також вшанували співачки Марія Бурмака та Наталка Карпа і колишній клавішник та саундпродюсер DZIDZIO Julik (Назарій Гук).

  • Сьогодні о 19:00 в місті Новояворівск, що на Львівщині, відбудеться панахида за Лесиком. Церемонія пройде у церкві святих апостолів Петра і Павла.

  • Чин похорону – завтра о 12:00 в тій же церкві. Співака поховають у селищі Івано-Франкове.