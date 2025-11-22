Хома посвятил Лесику трогательное сообщение в инстаграме. Об этом сообщает 24 Канал.

Михаил Хома опубликовал черно-белую фотографию Лесика. Певец смотрит в сторону и держит гитару.

Лесик... Буду помнить только светлые моменты: музыку, сцены, годы работы вместе. Это то, что останется навсегда. Силы и мира твоим родным пройти через эту боль. Светлая тебе память, Лесик,

– написал Хома.

Заметим, что Михаил уже утром высказался по поводу смерти Турка. "Печальная новость. Светлая память, Лесику. Соболезнования близким", – лаконично написал он в сториз.

Лесик (Олег Турко) умер: главное