На смерть Лесика уже отреагировали Михаил Хома (Дзидзьо) и Назарий Гук (Julik), которые вместе с ним выступали в коллективе. Что написали Наталка Карпа и Мария Бурмака, расскажет 24 Канал.
Наталка Карпа
Наталка Карпа опубликовала щемящее сообщение, в котором собрала совместные фотографии с Лесиком. Певица поделилась, что когда они виделись в последний раз, он говорил, что нужно планировать новые гастроли.
А теперь ты на гастроли с твоим Кузьмой отправляешься. Я очень любила ездить с Лесиком на гастроли. Чувство юмора у него было от природы! Сколько историй, сколько всегда позитива и того "Наташа, будем зажигать",
– написала Карпа.
Она выразила соболезнования семье Турка.
Мария Бурмака
Он писал классную музыку. Лесик Сам, как он себя называл. Он и дурачился, но то, что писал серьезное, просто таки касалось сердца. Служил, пел, был классным, честным парнем. Очень не будет хватать тебя, друг. Вечная память, Лесик Турко,
– говорится в заметке Марии Бурмаки.
Когда состоится прощание с Лесиком?
Панихида по Лесику состоится сегодня в 19:00 в церкви святых апостолов Петра и Павла города Новояворовск Львовской области.
Прощание с певцом пройдет завтра. Похороны начнутся в 12:00 в той же церкви.
Похоронят его в поселке Ивано-Франково.