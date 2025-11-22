На смерть Лесика вже відреагували Михайло Хома (Дзідзьо) та Назарій Гук (Julik), які разом із ним виступали в колективі. Що написали Наталка Карпа та Марія Бурмака, розповість 24 Канал.

Наталка Карпа

Наталка Карпа опублікувала щемливий допис, в якому зібрала спільні фотографії з Лесиком. Співачка поділилась, що коли вони бачились востаннє, він говорив, що потрібно планувати нові гастролі.

А тепер ти на гастролі з твоїм Кузьмою відправляєшся. Я дуже любила їздити з Лесиком на гастролі. Почуття гумору у нього було від природи! Скільки історій, скільки завжди позитиву та того "Наталюнь, будемо запалювати",

– написала Карпа.

Вона висловила співчуття родині Турка.

Марія Бурмака

Він писав класнючу музику. Лесик Сам, як він себе називав. Він і дуркував, але те, що писав серйозне, просто таки торкалося серця. Служив, співав, був класним, чесним хлопцем. Дуже не вистачатиме тебе, друже. Вічна памʼять, Лесик Турко,

– йдеться у дописі Марії Бурмаки.

Коли відбудеться прощання з Лесиком?