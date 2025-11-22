На смерть Лесика вже відреагували Михайло Хома (Дзідзьо) та Назарій Гук (Julik), які разом із ним виступали в колективі. Що написали Наталка Карпа та Марія Бурмака, розповість 24 Канал.
Наталка Карпа
Наталка Карпа опублікувала щемливий допис, в якому зібрала спільні фотографії з Лесиком. Співачка поділилась, що коли вони бачились востаннє, він говорив, що потрібно планувати нові гастролі.
А тепер ти на гастролі з твоїм Кузьмою відправляєшся. Я дуже любила їздити з Лесиком на гастролі. Почуття гумору у нього було від природи! Скільки історій, скільки завжди позитиву та того "Наталюнь, будемо запалювати",
– написала Карпа.
Вона висловила співчуття родині Турка.
Марія Бурмака
Він писав класнючу музику. Лесик Сам, як він себе називав. Він і дуркував, але те, що писав серйозне, просто таки торкалося серця. Служив, співав, був класним, чесним хлопцем. Дуже не вистачатиме тебе, друже. Вічна памʼять, Лесик Турко,
– йдеться у дописі Марії Бурмаки.
Коли відбудеться прощання з Лесиком?
Панахида за Лесиком відбудеться сьогодні о 19:00 у церкві святих апостолів Петра і Павла міста Новояворівськ Львівської області.
Прощання зі співаком пройде завтра. Похорон розпочнеться о 12:00 в тій же церкві.
Поховають його у селищі Івано-Франкове.