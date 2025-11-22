О смерти Лесика, настоящее настоящее имя которого Олег Турко, стало известно 22 ноября. Родом он из Новояворовска Львовской области. Лесик был певцом и соучредителем проектов DZIDZIO, "Форте" и "DZIDZ'off". Что известно о творческой деятельности артиста, чем он занимался и что врачи говорили о его состоянии, читайте в материале Show 24.

Творческая деятельность Лесика

В конце 80-х годов во Львове была создана рок-группа "Форте", а одним из вокалистов был Андрей Кузьменко. Коллектив просуществовал до середины 90-х годов. В 2009 году Кузьменко, Турко и Хома придумали украинскую поп-группу DZIDZIO. Скрябин создал песню "Ялта", а впоследствии отошел от дел коллектива, передав продюсерство в руки Анатолию Безуху.

Несмотря на то, что с каждым годом популярность коллектива росла, с 2015 – начался раскол внутри команды. По версии Олега Турка (Лесика), его просто уволили, ведь по контракту ему принадлежало всего лишь 25%. Михаил Хома же утверждал, что никто никого не выгонял.

Я не давал комментарии на эту тему. Никто никого не выгонял. Предлагались очень адекватные условия, чтобы закрыть. Я не хотел скандала никакого,

– сказал артист в программе "ЖВЛ".

Артисты так и не смогли найти общего языка, поэтому Дзидзьо, Юлик и новый гитарист группы – Лямур, отправились в гастроли, а Лесик создал очень похожий коллектив под названием DZIDZ`OFF.

Такая опрометчивость изрядно повлияла на дальнейшую жизнь экс-участника DZIDZIO. На музыканта подали в суд, а также он получил штрафы на немалые суммы за нарушение авторского права. В 2017 году из коллектива ушел и Юлик, начав сольную карьеру.

Ранее певец даже ездил в США, чтобы набраться музыкального опыта. К слову, о личной жизни Лесика почти ничего не известно. Однако однажды Турко рассказал, что у него есть сын Олег от первого брака. Впоследствии он женился во второй раз, а его избранницей стала женщина, по имени Ирина, от которой артист также имел сына. Мужчина говорил, что это его лучший брак.

Артист продолжал творить, снимал юмористические ролики и презентовал новые треки.

Какое было состояние здоровья Лесика?

В мае этого года Олегу провели сложную операцию на сердце. Артист благодарил в соцсетях врачей и отмечал, что до осени будет находиться на реабилитации, а потом у него в планах – возвращение в музыкальный строй.

Олегу Турку (Лесику) провели операцию на сердце / Фото из инстаграма музыканта

Однако 5 декабря во время концерта Натальи Бучинской во Львове, музыкант потерял сознание на сцене.

Впоследствии оказалось, что у Лесика внезапно остановилось сердце. Об этой страшной вести сообщил коллега артиста Julik, настоящее имя которого – Назарий Гук.

Реанимационные действия продолжались дольше, чем по протоколу. Сейчас он находится в тяжелом состоянии в одной из больниц Львова в кардиологическом отделении в реанимации,

– рассказал Julik.

Коллеги и друзья объявили о сборе на лечение на Олега.

В сети собирают деньги на лечение Лесика / Скриншот из фейсбука

Впоследствии инцидент с Лесиком прокомментировала его супруга Ирина. Женщина рассказала, что певец чувствовал себя хорошо перед тем, как выйти на сцену. К счастью, в зале были медики, которые оказали мужчине первую медицинскую помощь, ведь скорая ехала долго. Впоследствии артиста доставили в больницу, где его состояние не улучшилось.

Поехали уже в больницу и здесь несколько часов не могли завести сердце. Была дефибрилляция желудочков. Сердце срывалось все время. Сейчас искусственные аппараты поставили. Я вчерашний день помню плохо, КТ еще сделали. Никаких не было ни кровоизлияний, ни инсульта, то есть, даже если был какой-то тромб, он мог просто разорваться во время дефибрилляции. Не знаю, почему прекратилось дыхание. Никто ничего не знает, не комментирует. Он уже сегодня узнает некоторых, но концерта не помнит,

– рассказала жена Лесика.

Народная артистка Украины Наталья Бучинская, на концерте которой у Лесика остановилось сердце, поделилась, что он должен был спеть три новых песни, а сердечный приступ произошел, когда исполнял вторую композицию.

"Прямо со сцены Лесика забрали в больницу, а мы, собрав последние силы в кулак, завершали концерт. Постоянно находились на связи с женой артиста и организаторами, о состоянии вещей постоянно информировали зал", – сообщила народная артистка Украины.

На днях Наталка Карпа, которая посетила артиста в больнице, сообщила, что он пришел в себя, однако его состояние "стабильно тяжелое". Певица рассказала, что Лесик узнал ее. Когда она взяла его за руку, то услышала: "о, мы еще должны сыграть, не один концерт!".

То, что он выжил после двухчасовой реанимации, это чудо – единичные случаи в мире, такое врачи (они сами сказали) видели только в фильмах. Слава Богу, что на концерте оказались медики, которые и оказали первую медицинскую помощь до приезда скорой, реанимационные действия продолжались вместо 40 минут (по протоколу) более полутора часов!

– поделилась артистка.

При всех обстоятельствах Лесик пытался жить полноценной жизнью и находить время для путешествий с друзьями. Об одном из таких путешествий стало известно благодаря близкой подруге семьи Турко, журналистке Марии Панчишин, которая в сентябре 2025 опубликовала фото из совместной поездки в Ужгород.

Можно многое рассказывать, но зачем, если можно коротко сказать – эту поездку точно не назовешь скучной,

– написала она в посте.

Эта фотография стала редкой возможностью увидеть, как выглядел артист, ведь Лесик в последнее время не делился свежими снимками в социальных сетях.

Что известно о смерти Лесика?

В субботу, 22 ноября, стало известно о смерти музыканта и бывшего участника группы DZIDZIO. Об этой потере сообщила журналистка Мария Панчишин.

В настоящее время точная причина смерти артиста остается неизвестной.