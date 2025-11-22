Пишет 24 Канал со ссылкой на его инстаграм-страницу. Хома лаконично высказался по поводу смерти коллеги.

Кстати До сих пор не могу поверить, – экс-участник группы DZIDZIO отреагировал на смерть Лесика

Михаил Хома распространил черно-белую фотографию Лесика.

Печальная новость. Светлая память, Лесику. Соболезнования близким,

– написал певец.

Дзидзьо отреагировал на смерть Лесика / Скриншот из инстаграма певца

Сейчас причину смерти экс-участника группы DZIDZIO не раскрывают. Однако в мае 2024 года Лесику сделали сложную операцию на сердце. В декабре на концерте Натальи Бучинской во Львове у певца остановилось сердце.

Турко находился в сложном состоянии. Но уже в январе он вернулся домой после реабилитации, а в феврале исполнил песню "Маршрутка" на концерте памяти Кузьмы Скрябина во Львове.

В июне Мария Панчишин рассказала, что Лесика на самом деле отравили. Организм артиста не выдержал такой дозы токсичных веществ, поэтому начался стеноз аортального клапана. Турку должны были делать срочную операцию.

Что известно о сотрудничестве Михаила Хомы и Лесика?