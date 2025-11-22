Пишет 24 Канал со ссылкой на его инстаграм-страницу. Хома лаконично высказался по поводу смерти коллеги.
Кстати До сих пор не могу поверить, – экс-участник группы DZIDZIO отреагировал на смерть Лесика
Михаил Хома распространил черно-белую фотографию Лесика.
Печальная новость. Светлая память, Лесику. Соболезнования близким,
– написал певец.
Дзидзьо отреагировал на смерть Лесика / Скриншот из инстаграма певца
Сейчас причину смерти экс-участника группы DZIDZIO не раскрывают. Однако в мае 2024 года Лесику сделали сложную операцию на сердце. В декабре на концерте Натальи Бучинской во Львове у певца остановилось сердце.
Турко находился в сложном состоянии. Но уже в январе он вернулся домой после реабилитации, а в феврале исполнил песню "Маршрутка" на концерте памяти Кузьмы Скрябина во Львове.
В июне Мария Панчишин рассказала, что Лесика на самом деле отравили. Организм артиста не выдержал такой дозы токсичных веществ, поэтому начался стеноз аортального клапана. Турку должны были делать срочную операцию.
Что известно о сотрудничестве Михаила Хомы и Лесика?
В конце 1980-х годов во Львове создали рок-группу "Форте", которая просуществовала до середины 90-х. Одним из вокалистов коллектива был Андрей Кузьменко.
В 2009 году Андрей Кузьменко, Михаил Хома и Олег Турко основали группу DZIDZIO.
Коллектив стал безумно популярным, однако в 2015 году начался раскол. Лесик утверждал, что его просто уволили, а Хома уверял, что никто никого не выгонял.
Не придя к согласию, Дзидзьо Julik и новый гитарист группы Лямур продолжили гастроли, а Лесик создал коллектив DZIDZ`OFF. Однако певец получил немалые штрафы за нарушение авторских прав.
В 2017 году группу покинул Julik.