Дзидзьо (настоящее имя – Михаил Хома) впервые отреагировал на слухи в комментарии изданию OBOZ.UA. Однако артист продолжает держать интригу.

Пока не отвечаю на этот вопрос, потому что хочу дать очень изысканный ответ. Я изящно это сделаю,

– поделился Дзидзьо.

Интересно, что Михаил Хома также получил этот вопрос от alyona alyona alyona во время записи программы "Угадай мелодию". Он обратился к звездным участникам со словами: "Будьте искренними, ведите себя непосредственно, играйте, как дети".

Реперка спросила у ведущего, есть ли у него дети, но и здесь он обошелся лишь улыбкой и шуткой.

Напомним, Дзидзьо стал ведущим программы "Угадай мелодию". Съемки начались в конце января 2026 – об этом сообщили на странице платформы SWEET.TV.

Откуда пошли слухи об отцовстве Дзидзьо и как на них реагируют его близкие?