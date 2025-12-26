Сам Хома о личной жизни не говорит, однако слухи в проекте "Наедине с гламуром" прокомментировала его кума, певица Оля Цибульская. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал "ТСН Гламур".
Не пропустите Звезда "Сватов" Анна Кошмал покрестила дочь и впервые показала лицо 9-месячной Софийки
Оля Цибульская не стала раскрывать подробности личной жизни кума. Журналистка поинтересовалась у певицы, знает ли она что-то о пополнении в семье Михаила Хомы.
Ничего не знаю. Надо у Михаила спрашивать. Знает один Бог и Дзидзьо. Больше никто,
– ответила она.
Цибульская поделилась, что последний раз виделась с Хомой весной на благотворительном концерте. Однако артистка отметила, что они периодически переписываются, поздравляют друг друга с праздниками и поддерживают релизы.
У меня есть привычка не лезть в личную жизнь мужчин, которых я люблю,
– сказала Оля.
Оля Цибульская в проекте "Наедине с Гламуром": смотрите видео онлайн
Напомним, ранее бывшая жена Дзидзьо, певица SLAVIA, говорила, что у него нет женщины. Об этом она рассказала в шоу "Ближе к звездам", что вышло на ютуб-канале телеканала ТЕТ.
Что известно о личной жизни Михаила Хомы?
Известно, что Михаил Хома был женат один раз. Со своей будущей женой, Ярославой Притулой (SLAVIA) познакомился в музыкальном училище. Они вместе выступали на корпоративах с группой "Друзья", который создал певец.
Михаила и Ярослава заключили брак в ноябре 2013 года, и уже в 2021 году Хома объявил о разводе с женой. Общих детей у бывших супругов нет.