Сам Хома про особисте життя не говорить, однак чутки у проєкті "Наодинці з гламуром" прокоментувала його кума, співачка Оля Цибульська. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ютуб-канал "ТСН Гламур".
Оля Цибульська не стала розкривати подробиці особистого життя кума. Журналістка поцікавилася у співачки, чи знає вона щось про поповнення у родині Михайла Хоми.
Нічого не знаю. Треба у Михайла питати. Знає один Бог і Дзідзьо. Більше ніхто,
– відповіла вона.
Цибульська поділилась, що востаннє бачилась з Хомою навесні на благодійному концерті. Однак артистка зазначила, що вони періодично переписуються, вітають одне одного зі святами й підтримують релізи.
У мене є звичка не лізти в особисте життя чоловіків, яких я люблю,
– сказала Оля.
Оля Цибульська у проєкті "Наодинці з Гламуром": дивіться відео онлайн
Нагадаємо, раніше колишня дружина Дзідзьо, співачка SLAVIA, говорила, що в нього немає жінки. Про це вона розповіла у шоу "Ближче до зірок", що вийшло на ютуб-каналі телеканалу ТЕТ.
Що відомо про особисте життя Михайла Хоми?
Відомо, що Михайло Хома був одружений один раз. Зі своєю майбутньою дружиною, Ярославою Притулою (SLAVIA) познайомився в музичному училищі. Вони разом виступали на корпоративах з гуртом "Друзі", який створив співак.
Михайла та Ярослава уклали шлюб у листопаді 2013 року, та вже у 2021 році Хома оголосив про розлучення з дружиною. Спільних дітей колишнє подружжя немає.