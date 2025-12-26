Вона розповіла про хрещення дівчинки. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Анни.
Так, Кошмал опублікувала святкові фото з нагоди Різдва. На цих світлинах вона позує з сином Михайлом, донечкою Софійкою та кумою Вікторією Олександрівною.
Любов – найбільше багатство, давайте його множити в обіймах сьогодні й щодня. Знайомтесь з нашою Софійкою та її хрещеною. Дякую Богові за цих дівчат. Цей рік став дуже особливим, бо нас у родині стало більше,
– написала акторка під публікацією.
Кума Анни Кошмал в інстаграмі прокоментувала свій новий статус.
Тепер в моєму серці стало ще більше любові. 9 місяців тому Анютка подарувала цьому світу Софійку, а потім вона у свій день народження сказала: "Я тобі готую сюрприз"! Тепер у мене одна з найкращих ролей в житті – бути хресною Софійки. Софієчка, я ще не знаю, ким ти станеш, але вже знаю точно – я завжди буду на твоєму боці. Любити. Підтримувати. Тримати за руку. Захищати. Радіти разом з тобою. І нехай ця любов тільки множиться,
– зазначила Вікторія Олександрівна.
Що відомо про дітей Анни Кошмал?
- У червні 2018 року акторка вперше стала мамою, народивши сина Михайла. Знаменитість часом ділиться спільними фото та відео з хлопцем у своїх соцмережах.
- Восени 2024 року Анна повідомила про другу вагітність, а вже 11 березня вона народила донечку Софійку.
- Зауважимо, що батька своїх дітей Кошмал не показує. Акторка пояснила, що її чоловік не хоче бути публічною особою.