Днями Наталія Єгорова відсвяткувала 52 день народження. Її публічно привітали не тільки близькі друзі, але й родина. Донька Єлизавета-Вікторія поділилась рідкісним фото, яке Наталія опублікувала на своїй сторінці.

До слова Хотіла зробити сюрприз: Аліна Гросу вперше розповіла, як чоловік дізнався про її вагітність

23-річна Єлизавета привітала маму з днем народження та показала їхнє спільне фото. На цьому знімку Наталія разом з донькою обіймалися та усміхалися.

З днем народження, мамо. Дуже сильно люблю тебе,

– написала Єлизавета.



Наталія Єгорова з донькою / Фото з інстаграм-сторіз

Наталія Єгорова відреагувала на привітання доньки. Вона поділилась, що дівчина показала доволі кумедну світлину.

Віталій Кличко та Наталія рідко показують дітей у соціальних мережах. Тож це фото – можливість побачити, який вигляд зараз має їхня донька. Неможливо не помітити, що дівчинка дуже схожа на обох батьків.

Нагадаємо, раніше Наталія Єгорова показала, що відсвяткувала 52-річчя серед засніжених гірських вершин.

Що відомо про доньку Віталія Кличка і Наталії Єгорової?

Єлизавета-Вікторія Кличко народилась 24 листопада 2002 року у США. Дівчина здобула вищу освіту за кордоном – в Амстердамі. Там вона вивчала психологію, а також займалась спортом.

Зараз Єлизавета веде непублічний спосіб життя, а її сторінка в інстаграмі закрита.