Раніше на своїй сторінці в інстаграмі Аліна Гросу розповідала, що вже давно хотіла стати мамою. Вони з чоловіком планували дітей ще з початку їхніх стосунків. Тривалий час їхні спроби завагітніти були безрезультатними, тож співачка вже відпустила ситуацію. Тож вагітність для неї стала несподіванкою.

Аліна зізналася, що є іпохондриком, себто людиною, яка надмірно переймається станом власного здоров'я, безпідставно боячись невиліковних захворювань. Під час знімань у фільмі "Голос серця", де Гросу виконала одну з головних ролей, її самопочуття погіршилося. Артистка постійно відчувала нудоту й при цьому хотіла багато їсти. З огляду на це вона вирішила зробити комплексне обстеження організму. Аліна Гросу пішла на гастроскопію, а також проконсультувалася з терапевтом і неврологом.

І ніхто, ніхто з цих лікарів не сказав цій дуже розумній жінці: "Тобі треба зробити просто тест. Тест!". А жінка ця розумна навіть просто не доперла. Бо до того я робила мільйон разів вже ті тести й нічого ж. І нащо мені себе травмувати ще раз? Ну дістало вже,

– зізналася виконавиця.

Зрештою вона відправилась на УЗД, де й дізналася про вагітність, хоч спершу дещо перенервувала, оскільки лікарка довго її перевіряла. В кабінеті Аліна зателефонувала мамі, а чоловікові вирішила зробити сюрприз, щоб потім зняти його реакцію на відео. Однак мати Гросу випередила її й зателефонувала обранцю співачки з привітаннями до того, як Аліна вийшла з кабінету. Сама зірка про це не знала, тому приховала радісну звістку від коханого. Вранці наступного дня чоловік не витримав.

Він такий зривається: "Як ти могла мені не сказати, не показати, що в мене буде дитина?" Коротше, я хотіла як краще, а мама зробила як завжди,

– розповіла Гросу.

Зауважимо, що артистка не розголошує, хто є її чоловіком. Тим часом у медіа поширюється інформація, що вона перебуває у шлюбі з російським актором Романом Полянським.

