Гросу назвала сина Марк-Габріель. Про це вона повідомила на своїй сторінці в інстаграмі.

Ще вчора Аліна Гросу запропонувала підписникам розгадати ребус. Вони досить швидко здогадалися, як співачка назвала сина. Ім'я складається з перших букв емоджі, які вона додала у допис.

Друзі мої, ну, дуже швидко все розгадали. Сина назвали Марк-Габріель. Чому саме так, розповім пізніше. Подвійне ім'я, бо в багатьох країнах по батькові не використовується, а є middle name (друге ім'я людини – 24 Канал),

– пояснила Гросу.

Аліна Гросу повідомила, що вперше стала мамою 17 квітня. Співачка народжувала сина в Україні, хоча з 2022 року проживає у Лос-Анджелесі. Хлопчик з'явився на світ з вагою 4,7 кілограма і ростом 58 сантиметрів.

У "Сніданку з 1+1", у рубриці "ЖВЛ представляє" Гросу розповіла, що чоловік був на початку пологів та в кінці, коли перерізали пуповину, а також поділилась, що син схожий на нього та її батька.

Хто може бути чоловіком Аліни Гросу?

Свого чоловіка Аліна Гросу приховує від публіки. Проте у мережі припускають, що це російський актор Роман Полянський.

Закохані одружилися 19 травня 2022 року – вчора у них була четверта річниця шлюбу.

Артистка розповідала, що протягом декількох років дружила зі своїм майбутнім чоловіком, потім вони почали зустрічатися, а разом пара вже п'ять років.

Також Гросу ділилась, що не ховає партнера в житті, а лише не показує його в соцмережах.