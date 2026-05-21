Гросу назвала сына Марк-Габриэль. Об этом она сообщила на своей странице в инстаграме.

Еще вчера Алина Гросу предложила подписчикам разгадать ребус. Они довольно быстро догадались, как певица назвала сына. Имя состоит из первых букв эмоджи, которые она добавила в сообщение.

Друзья мои, ну, очень быстро все разгадали. Сына назвали Марк-Габриэль. Почему именно так, расскажу позже. Двойное имя, потому что во многих странах отчество не используется, а есть middle name (второе имя человека – 24 Канал),

– объяснила Гросу.

Алина Гросу сообщила, что впервые стала мамой 17 апреля. Певица рожала сына в Украине, хотя с 2022 года проживает в Лос-Анджелесе. Мальчик появился на свет с весом 4,7 килограмма и ростом 58 сантиметров.

У "Завтрак с 1+1", в рубрике "ЖВЛ представляет" Гросу рассказала, что муж был в начале родов и в конце, когда перерезали пуповину, а также поделилась, что сын похож на него и ее отца.

Кто может быть мужем Алины Гросу?

Своего мужа Алина Гросу скрывает от публики. Однако в сети предполагают, что это российский актер Роман Полянский.

Влюбленные поженились 19 мая 2022 года – вчера у них была четвертая годовщина брака.

Артистка рассказывала, что на протяжении нескольких лет дружила со своим будущим мужем, потом они начали встречаться, а вместе пара уже пять лет.

Также Гросу делилась, что не прячет партнера в жизни, а лишь не показывает его в соцсетях.