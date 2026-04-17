Подробностями Гросу поделилась в "Сніданку з 1+1", в рубрике "ЖВЛ представляет".
Алина Гросу и ее муж уже дали имя сыну, однако раскроют его только после крещения. Певица с 2022 года проживает в Лос-Анджелесе, но рожать приехала в Украину.
Мне показалось, что мне будет гораздо спокойнее, если мои родные будут рядом. Я не из тех женщин, которые хотят как можно дальше поехать и где-то родить. Мне хотелось, чтобы родители были рядом, чтобы муж был рядом. Мне хотелось, чтобы все вместе были, и я бы так выдохнула, успокоилась,
– объяснила она.
Муж Гросу, которого она скрывает, был в начале родов и в конце, когда перерезали пуповину.
Все остальное ему знать было не нужно,
– добавила артистка.
Алина также поделилась, что сын похож на ее мужа и отца.
Но носик мой пока что,
– отметила Гросу.
Артистка пока не показывает лицо сына, но поделилась несколькими фото, сделанными после родов, в инстаграме. На одной из фотографий можно увидеть мужа Гросу, которого она тоже скрывает.
Алина Гросу родила сына / Фото из инстаграма певицы
Как Алина Гросу объявила о рождении первенца?
Алина Гросу объявила, что впервые стала мамой, выпустив колыбельную, которую записала для своего сына за 10 дней до родов.
Мальчик появился на свет с весом 4,7 килограмма и ростом 58 сантиметров.
Сейчас певица сосредоточена на материнстве. Малыш родился здоровым, спокойным, имеет хороший аппетит и, как говорит Гросу, стопроцентный слух.