Подробицями Гросу поділилась у "Сніданку з 1+1", у рубриці "ЖВЛ представляє".
Аліна Гросу та її чоловік уже дали ім'я сину, проте розкриють його лише після хрещення. Співачка з 2022 року проживає в Лос-Анджелесі, але народжувати приїхала до України.
Мені здалось, що мені буде набагато спокійніше, якщо мої рідні будуть поряд. Я не з тих жінок, які хочуть якомога далі поїхати й десь народити. Мені хотілось, щоб батьки були поряд, щоб чоловік був поряд. Мені хотілось, щоб усі разом були, і я б так видихнула, заспокоїлась,
– пояснила вона.
Чоловік Гросу, якого вона приховує, був на початку пологів та в кінці, коли перерізали пуповину.
Усе інше йому знати було не потрібно,
– додала артистка.
Аліна також поділилась, що син схожий на її чоловіка та батька.
Але носик мій поки що,
– зазначила Гросу.
Артистка наразі не показує обличчя сина, але поділилась кількома фото, зробленими після пологів, в інстаграмі. На одній зі світлин можна побачити чоловіка Гросу, якого вона теж приховує.
Аліна Гросу народила сина / Фото з інстаграму співачки
Як Аліна Гросу оголосила про народження первістка?
Аліна Гросу оголосила, що вперше стала мамою, випустивши колискову, яку записала для свого сина за 10 днів до пологів.
Хлопчик з'явився на світ з вагою 4,7 кілограма та зростом 58 сантиметрів.
Зараз співачка зосереджена на материнстві. Малюк народився здоровим, спокійним, має хороший апетит і, як каже Гросу, стовідсотковий слух.