Подробицями Гросу поділилась у "Сніданку з 1+1", у рубриці "ЖВЛ представляє".

Аліна Гросу та її чоловік уже дали ім'я сину, проте розкриють його лише після хрещення. Співачка з 2022 року проживає в Лос-Анджелесі, але народжувати приїхала до України.

Мені здалось, що мені буде набагато спокійніше, якщо мої рідні будуть поряд. Я не з тих жінок, які хочуть якомога далі поїхати й десь народити. Мені хотілось, щоб батьки були поряд, щоб чоловік був поряд. Мені хотілось, щоб усі разом були, і я б так видихнула, заспокоїлась,

– пояснила вона.

Чоловік Гросу, якого вона приховує, був на початку пологів та в кінці, коли перерізали пуповину.

Усе інше йому знати було не потрібно,

– додала артистка.

Аліна також поділилась, що син схожий на її чоловіка та батька.

Але носик мій поки що,

– зазначила Гросу.

Артистка наразі не показує обличчя сина, але поділилась кількома фото, зробленими після пологів, в інстаграмі. На одній зі світлин можна побачити чоловіка Гросу, якого вона теж приховує.

Аліна Гросу народила сина / Фото з інстаграму співачки

