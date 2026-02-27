Пише Kumparan News. Наразі поліція не може точно визначити особу, але тіло може належати Ігорю Комарову – хлопцю української блогерки Єви Мішалової, якого чеченці нібито викрали на Балі.

До речі Зникнення хлопця блогерки Мішалової на Балі: поліція розкрила деталі справи

Слідчі співпрацюють з консульством України, щоб зібрати зразки ДНК "у матері громадянина України з ініціалами І.К". Ймовірно, йдеться про Ігоря Комарова. Пізніше буде проведена експертиза, щоб підтвердити, чи є жертвою українець.

Команда з відділу DVI поліції Балі, департаменту охорони здоров'я поліції Балі та судово-медичної лабораторії поліції Балі взяла зразки ДНК з частин тіла, які ми знайшли вчора на пляжі Кетевал. Потім ми зіставимо їх з ДНК сімей, які вважають, що їхні рідні зникли безвісти, або які повідомили про викрадення чи зникнення безвісти,

– сказав начальник відділу зв'язків з громадськістю поліції острова.

Ігор Комаров має татуювання на грудях і руках. Під час огляду слідчі виявили татуювання у вигляді римського годинника на руці жертви, однак наразі неможливо визначити, чи належить ця частина тіла громадянину України.

Частини тіла знайшли місцеві жителі під час заняття спортом: голову, праву та ліву ногу, праву верхню частину грудей, стегно та деякі внутрішні органи. Наразі поліція обшукує місце події. Усі частини тіла були доставлені в лікарню для подальшої ідентифікації.

Судово-медична експертка заявила, що жертва померла понад три дні тому. Проте команда судово-медичних експертів не змогла провести візуальну ідентифікацію через розкладання частин тіла. Вони також не змогли визначити стать і наразі очікують запитів від поліції на проведення зовнішнього огляду, розтину та аналізу ДНК.

Зауважимо, Міністерство закордонних справ у коментарі УП повідомило, що посольство України в Індонезії не отримувало жодних запитів чи звернень щодо ймовірного викрадення на Балі синів дніпровських бізнесменів – Ігоря Комарова та Єрмака Петровського.

Через резонанс у ЗМІ дипломати відправили запит до місцевих інституцій, а також зв'язались з адвокатом одного з чоловіків. За словами юриста, його клієнт покинув територію Індонезії.

Що відомо про інцидент?