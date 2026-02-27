Пише Kumparan News. Наразі поліція не може точно визначити особу, але тіло може належати Ігорю Комарову – хлопцю української блогерки Єви Мішалової, якого чеченці нібито викрали на Балі.
До речі Зникнення хлопця блогерки Мішалової на Балі: поліція розкрила деталі справи
Слідчі співпрацюють з консульством України, щоб зібрати зразки ДНК "у матері громадянина України з ініціалами І.К". Ймовірно, йдеться про Ігоря Комарова. Пізніше буде проведена експертиза, щоб підтвердити, чи є жертвою українець.
Команда з відділу DVI поліції Балі, департаменту охорони здоров'я поліції Балі та судово-медичної лабораторії поліції Балі взяла зразки ДНК з частин тіла, які ми знайшли вчора на пляжі Кетевал. Потім ми зіставимо їх з ДНК сімей, які вважають, що їхні рідні зникли безвісти, або які повідомили про викрадення чи зникнення безвісти,
– сказав начальник відділу зв'язків з громадськістю поліції острова.
Ігор Комаров має татуювання на грудях і руках. Під час огляду слідчі виявили татуювання у вигляді римського годинника на руці жертви, однак наразі неможливо визначити, чи належить ця частина тіла громадянину України.
Частини тіла знайшли місцеві жителі під час заняття спортом: голову, праву та ліву ногу, праву верхню частину грудей, стегно та деякі внутрішні органи. Наразі поліція обшукує місце події. Усі частини тіла були доставлені в лікарню для подальшої ідентифікації.
Судово-медична експертка заявила, що жертва померла понад три дні тому. Проте команда судово-медичних експертів не змогла провести візуальну ідентифікацію через розкладання частин тіла. Вони також не змогли визначити стать і наразі очікують запитів від поліції на проведення зовнішнього огляду, розтину та аналізу ДНК.
Зауважимо, Міністерство закордонних справ у коментарі УП повідомило, що посольство України в Індонезії не отримувало жодних запитів чи звернень щодо ймовірного викрадення на Балі синів дніпровських бізнесменів – Ігоря Комарова та Єрмака Петровського.
Через резонанс у ЗМІ дипломати відправили запит до місцевих інституцій, а також зв'язались з адвокатом одного з чоловіків. За словами юриста, його клієнт покинув територію Індонезії.
Що відомо про інцидент?
Інформація про викрадення Ігоря Комарова чеченцями на Балі з'явилась у мережі кілька днів тому, однак вона не є підтвердженою. Хлопець нібито є сином кримінального авторитета.
У телеграм-каналах почали ширитися відео, на яких Комаров просить фінансової та медичної допомоги. Хлопець розповів, що викрадачі вимагають 10 мільйонів гривень, і що він зазнав серйозних травм.
За чутками, також чеченці викрали сина дніпровського бізнесмена Олександра Петровського (відомий під прізвиськом "Нарік") – Єрмака, проте йому нібито вдалося втекти.
В іншому відео Комаров розповів, що разом з Петровським з 2021 році був власником одного із шахрайських кол-центрів, які обманюють громадян Росії, і отримував половину від прибутку.
Після повідомлень про викрадення українця на Балі провели поліцейський рейд. В операції брали участь десятки співробітників відділу кримінальних розслідувань, але пошуки не дали результатів.
Наразі Єва Мішалова не коментує інцидент. Її сестра, Есті Рогова, поділилась, що блогерка переживає складний період, але, на щастя, перебуває у безпеці.