В поліції повідомили, що 28-річний громадянин України Ігор Комарав зник безвісти, і його нібито викрали з вечора 21 лютого. Про це повідомили в CNN.

Дивіться також У США викрали 84-річну матір ведучої NBC: донька погодилася заплатити викуп

Що відомо про пошукову операцію?

Поліція 22 лютого повідомила про проведення рейдів із пошуку викрадачів Ігоря Комарова. Керівник відділу зв’язків із громадськістю Густі Нгурах Суардіта зазначив, що рейд розпочався о 21:45 за місцевим часом, а в операції брали участь десятки співробітників відділу кримінальних розслідувань.

Рейд відбувся на кордоні Гіаняра, зокрема на перехресті шосе Тулікуп-Сідан. Під час операції було обшукано 120 автомобілів та 50 мотоциклів. Однак результати були марними. Жодних слідів викрадачів, які втекли до Гіаняра, не було знайдено,

– заявили в поліції.

Суардіта зазначив, що, хоча пошуки не дали результату, поліція продовжує планові патрулювання, щоб забезпечити безпеку та порядок, особливо у зв’язку з резонансними справами.

Нагадаємо, що на Балі нібито викрали хлопця блогерки Єви Мішалової, Ігоря Комарова, і вимагають 10 мільйонів доларів викупу. Ігор Комаров зізнався у причетності до шахрайських кол-центрів, які діяли під покровительством посадовців.

Останні новини про викрадення в Україні