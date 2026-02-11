Про це повідомили в пресслужбі поліції Чернівецької області.
Що відомо про зникнення дівчини?
Відразу після повідомлення про зникнення дівчини поліцейські розпочали пошуки, які тривають безперервно. Українців також закликали допомогти у пошуках Юлії Волощук.
За словами правоохоронців, востаннє дівчинку бачили на вулиці Краматорській у Чернівцях. Наразі на її розшук орієнтовано всі наряди поліції.
Важливо! Прикмети Юлії: зріст 160 сантиметрів, худорлява, темно-коричневе волосся, стрижка каре. На момент зникнення була одягнута у коротку коричневу куртку, чорні штани, білий шарф, коричневе взуття.
Буковинські поліцейські продовжують проводити низку заходів, спрямованих на встановлення місцезнаходження дівчини: опитують знайомих і осіб, які можуть володіти інформацією, що може сприяти розшуку, а також обстежують та перевіряють всі місця можливого її перебування,
– додали в поліції.
Повідомити про місцеперебування дівчини можна на спецлінію "102" або за номером +38 095 692 30 80.
Останні новини Буковини: коротко
4 лютого в Чернівецькій області зафіксували землетрус. Підземні поштовхи сталися о 23:44 у Дністровському районі, на території Сокирянської громади. Магнітуда землетрусу становила 1,7 за шкалою Ріхтера.
У січні на Буковині під час перевірки документів мобілізували священника УПЦ МП. Він не мав підстав для відстрочки й був визнаний придатним до служби.
Восени минулого року в Чернівцях стався дивний інцидент: чоловік побив незнайому малолітню дівчинку на вулиці, тому що вона назвала його Путіним. Суд визнав його винним і оштрафував.