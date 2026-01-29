Його направили до навчального центру після проходження медкомісії. Про це повідомляє ZAXID.NET з посиланням на Чернівецький обласний ТЦК та СП.

Що відомо про мобілізацію священника МП?

У Чернівецькій області працівники територіального центру комплектування та соціальної підтримки під час перевірки документів затримали та мобілізували протоієрея Олега Остафюка – священника Чернівецько-Бучацької єпархії УПЦ МП.

Священнослужитель не мав підстав для відстрочки від служби – він не оформив військово-облікові документи та не оновив свої дані в електронному обліку Резерв+, що є обов’язковим для військовозобов’язаних під час війни.

Остафюка визнали придатним до служби після проходження військово-лікарської комісії, а потім направили до навчального центру для подальшої підготовки до служби.

Місцеві прихильники УПЦ МП спочатку повідомили про випадок у соціальних мережах, але ці пости були видалені згодом.

Чи підпадають священнослужителі під мобілізацію?