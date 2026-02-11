Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.
Читайте також На Рівненщині 72-річний пенсіонер через сварку вбив п'ятьох сусідів-переселенців сокирою
Що сталося з дитиною?
Трагедія сталася в одному з сіл Мостиської громади: дитину в критичному стані доставили до лікарні.
Хрещений батько однієї з дітей родини, прийшовши до них у справах, помітив погіршення самопочуття малюка та на прохання батька самостійно відвіз його до медзакладу,
– розповіли в Офісі Генпрокурора.
Як зазначили правоохоронці, батьки не викликали "швидку", попри критичний стан дитини.
Хлопчика госпіталізували до реанімації, але врятувати його не вдалося – орієнтовно через годину він помер. За попередніми висновками лікарів, причинами стали переохолодження, зневоднення та критичний дефіцит ваги.
Батьків дитини, 42-річну маму та 43-річного батька, вже затримали. Їм оголосили про підозру за статтею 166 КК України – злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною.
Відомо, що в родині також виховувалися четверо малолітніх дітей: дівчатка 4, 8 і 10 років та 5-річний хлопчик. Під час огляду житла правоохоронці встановили, що умови проживання не лише не відповідають санітарним нормам, а й становлять загрозу здоров'ю дітей.
У яких умовах жили діти / Фото: Офіс Генпрокурора
Виконавчий комітет територіальної громади ухвалив рішення відібрати дітей та помістити у спеціалізований заклад. Наразі вони перебуватимуть у лікарні.
Також відкрито провадження щодо працівників соціальної служби – їх звинувачують у службовій недбалості, адже вони мали опікуватися цією родиною.
Події на Львівщині: останні новини
На Львівщині жінка отримала штраф через те, що її донька не відвідувала школу: її визнали винною у неналежному виконанні батьківських обов'язків. Рішення про штраф оголосив Шептицький міський суд.
7 лютого в одному з приватних будинків села Воля-Висоцька знайшли тіла трьох дітей. Попередньо, вони отруїлись продуктами горіння внаслідок пожежі.
Раніше також на Львівщині водій приватної швидкої, який був під дією наркотиків, збив 10-річну дівчинку. Йому загрожує до 8 років ув'язнення.