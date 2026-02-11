Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Читайте також На Рівненщині 72-річний пенсіонер через сварку вбив п'ятьох сусідів-переселенців сокирою

Що сталося з дитиною?

Трагедія сталася в одному з сіл Мостиської громади: дитину в критичному стані доставили до лікарні.

Хрещений батько однієї з дітей родини, прийшовши до них у справах, помітив погіршення самопочуття малюка та на прохання батька самостійно відвіз його до медзакладу,

– розповіли в Офісі Генпрокурора.

Як зазначили правоохоронці, батьки не викликали "швидку", попри критичний стан дитини.

Хлопчика госпіталізували до реанімації, але врятувати його не вдалося – орієнтовно через годину він помер. За попередніми висновками лікарів, причинами стали переохолодження, зневоднення та критичний дефіцит ваги.

Батьків дитини, 42-річну маму та 43-річного батька, вже затримали. Їм оголосили про підозру за статтею 166 КК України – злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною.

Відомо, що в родині також виховувалися четверо малолітніх дітей: дівчатка 4, 8 і 10 років та 5-річний хлопчик. Під час огляду житла правоохоронці встановили, що умови проживання не лише не відповідають санітарним нормам, а й становлять загрозу здоров'ю дітей.

У яких умовах жили діти / Фото: Офіс Генпрокурора

Виконавчий комітет територіальної громади ухвалив рішення відібрати дітей та помістити у спеціалізований заклад. Наразі вони перебуватимуть у лікарні.

Також відкрито провадження щодо працівників соціальної служби – їх звинувачують у службовій недбалості, адже вони мали опікуватися цією родиною.

Події на Львівщині: останні новини