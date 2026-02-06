Унаслідок аварії дівчинка зазнала тілесних ушкоджень і була одразу госпіталізована. Про це повідомила поліція.
Що відомо про ДТП на Львівщині?
ДТП сталася 5 лютого близько 09:40 на автодорозі Київ – Чоп у селі Чишки Львівського району. 32-річний водій карети приватної швидкої допомоги наїхав на дитину-пішохода.
Поліція встановила, що чоловік перебував у стані наркотичного сп’яніння. Його вже затримали правоохоронці.
За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження. Водієві загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі, а також позбавлення права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до восьми років.
