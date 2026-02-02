Внаслідок стрілянини ніхто не постраждав, а затриманому повідомили про підозру. Про це проінформувало ГУНП в Одеській області.
Які деталі стрілянини в Одесі?
Як повідомили в поліції, в одному з ресторанів міста відвідувач погодився агресивно та вимагав у 18-річної офіціантки наркотики.
Працівниця відповіла, що їхній заклад не надає незаконних послуг. Чоловіка обурила відповідь, він дістав пістолет і вистрілив в підлогу поруч із дівчиною. Правоохоронці заявили, що затримали зловмисника.
В якості речових доказів слідчі вилучили в нього зброю, яка, попередньо, є пристроєм для відстрілу гумових куль, а на місці події – стріляну гільзу. Все скеровано на експертизу,
– йдеться в повідомленні.
Чоловіку повідомлено про підозру за статтею Кримінального кодексу України – хуліганство. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 266 240 гривень. Досудове розслідування триває.
Схожі події в Україні
На Волині дворічний хлопчик отруївся алкоголем, що був у вільному доступі через недбалість дорослих. Дитина померла. Начальнику служби у справах дітей Луцька повідомили про підозру. Також батька дитини звинувачують у злісному невиконанні батьківських обов'язків.
СБУ повідомила про затримання трьох проросійських агітаторів в Україні. Усім загрожує до 8 років ув'язнення з конфіскацією майна.
Раніше на Черкащині чоловік відкрив вогонь по поліцейських. Внаслідок цього загинули четверо правоохоронців, нападника ліквідували. У його будинку виявили зброю, наркотики та боєприпаси.