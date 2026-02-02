Внаслідок стрілянини ніхто не постраждав, а затриманому повідомили про підозру. Про це проінформувало ГУНП в Одеській області.

Які деталі стрілянини в Одесі?

Як повідомили в поліції, в одному з ресторанів міста відвідувач погодився агресивно та вимагав у 18-річної офіціантки наркотики.

Працівниця відповіла, що їхній заклад не надає незаконних послуг. Чоловіка обурила відповідь, він дістав пістолет і вистрілив в підлогу поруч із дівчиною. Правоохоронці заявили, що затримали зловмисника.

В якості речових доказів слідчі вилучили в нього зброю, яка, попередньо, є пристроєм для відстрілу гумових куль, а на місці події – стріляну гільзу. Все скеровано на експертизу,

– йдеться в повідомленні.

Чоловіку повідомлено про підозру за статтею Кримінального кодексу України – хуліганство. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 266 240 гривень. Досудове розслідування триває.

