Про це повідомила поліція у своєму телеграм-каналі.

Навіщо дівчата побили чоловіка?

Під час моніторингу соцмереж поліція виявила відео, на якому кілька дівчат завдають чоловікові ударів руками та ногами по голові. За вказаним фактом правоохоронці одразу зареєстрували інформацію та розпочали перевірку.

Під час перевірки встановили, що потерпілим є мешканець селища Ланчин Надвірнянського району.

Тим часом, видання ПІК повідомило, що за словами мешканців, побитий чоловік нібито має психічні розлади та вже неодноразово проявляв агресію до перехожих.

Видання зазначило, що інцидент стався в день, коли одна з дівчат проводжала батька на війну. За словами дівчинки, чоловік поводився агресивно в автобусі та застосував силу.

Поліція проводить перевірку. Правоохоронці вже встановили трьох учасниць інциденту.

Що відомо про останні схожі інциденти в Україні?