Таксисту за скоєне загрожує до трьох років ув'язнення. Про це повідомило ГУНП Києва 26 січня.

Деталі побиття пасажирки таксі

За даними поліції, під час поїздки у таксі 27-річній киянці стало зле. Пасажирку почало нудити, а коли їй стало гірше, водій висадив пасажирку з авто.

Як зазначили правоохоронці, поводився 24-річний таксист агресивно: він двічі вдарив кулаком жінку по обличчю. Лікарі діагностували забої та перелом щелепи у постраждалої внаслідок ударів.

Поліція встановила особу водія, а слідчі Дніпровського управління поліції оголосили йому підозру за умисні середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження.

Наразі поліцейські завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду,

– йдеться в повідомленні.

За кримінальне правопорушення таксисту загрожує до трьох років за ґратами.

